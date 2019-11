Parution : Medghacen, histoires secrètes d’un mausolée berbère

C’est un ouvrage collectif rassemblant des regards croisés d'une dizaine d'écrivains et de poètes sur ce monument funéraire berbère Elaboré avec le concours de l'association "Les amis de Medghacen’’Ce document de 256 pages, réunit des poèmes et des nouvelles, en arabe et en français, paraît aux éditions Chihab. Des écrivains et journalistes ont participé à sa rédaction. Toutes les histoires mènent au mausolée où les protagonistes sont à la recherche d'une galerie secrète.

