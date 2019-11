Bodybuilding : le bronze pour l'Algérie

La sélection algérienne de bodybuilding a décroché deux médailles de bronze aux Championnats du monde qui se déroulent à Fujaïrah, aux Emirats arabes unis (5-10 novembre), a appris l'APS samedi de la Fédération algérienne de bodybuilding, fitness et powerlifting. Les deux médailles ont été remportées par Tobal Bilel et Djamel Mansouri, alors que leurs coéquipiers, Benaouda Ahmed et Dali Noureddine figurent dans le Top 10 mondial, précise la même source. La 73e édition des Championnats du monde de bodybuilding enregistre la présence de 140 pays.

