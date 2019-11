Bahlaz en or aux championnats du monde de para-athlétisme

L’algérien Lahouari Bahlaz a offert à l'Algérie sa première médaille d'or à l'occasion de la troisième journée des Championnats du Monde 2019 IPC qui se déroulent au stade d'athlétisme de Dubaï. Bahlaz avec un jet de 33.89 a devancé son coéquipier Walid Ferhah (33.54). Ce dernier prend la médaille d'argent et améliore son record personnel, alors que la médaille de bronze est revenue au Polonais, Maciej Sochal (31.90). Avec ces deux nouvelles médailles, la récolte algérienne s'élève à quatre médailles (1 or, 2 argent et 1 en bonze).

Vendredi, la seule consécration algérienne en argent était l'œuvre de Sid Ali Bouzourine en finale du 800m (T36) parcourue en 2:15.85

Rédaction Web