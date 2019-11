Les prix du pétrole en légère hausse malgré le retour de l'incertitude commerciale

Les prix du pétrole ont légèrement progressé vendredi, le marché semblant peu préoccupé par des propos de Donald Trump excluant la levée de tarifs douaniers supplémentaires pour signer un accord mettant fin à la guerre commerciale avec la Chine. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier s'est établi à 62,51 dollars à Londres, en hausse de 0,4%, ou 22 cents, par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril américain de WTI pour décembre a gagné 0,2%, ou 9 cents, à 57,24 dollars. En octobre, la Chine a importé 45,51 millions de tonnes de pétrole, soit environ 10,7 millions de barils de pétrole par jour, "un nouveau record", selon Olivier Jakob, analyste pour Petromatrix. « En moyenne, la Chine importe 1 million de barils en plus chaque jour par rapport à l'année dernière et les Etats-Unis importent 1 million de barils par jour en moins », a constaté l'analyste cité par l’APS).

Rédaction Web