Gaspillage du pain : Lancement d’une campagne de sensibilisation pour lutter contre ce phénomène

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab et le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui ont procédé, jeudi à Alger, à l'installation de la commission multisectorielle chargée du lancement de la campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage du pain. Chargée d'élaborer et de présenter une feuille de route, fin novembre courant, sur la stratégie de sensibilisation à la lutte contre ce phénomène, la Commission est composée de représentants des secteurs du Commerce, de la Santé, des Affaires religieuses, l'Intérieur, l'Education nationale et l'Enseignement supérieur, en outre des représentants de la société civile, des experts en nutrition, des médecins spécialistes et des représentants de startups spécialisées dans les réseaux sociaux. Intervenant lors d'une réunion préparatoire, le ministre du Commerce a qualifié de « choquants » les chiffres relatifs au gaspillage du pain, lesquels s'élèvent à « 340 millions dollars par an » en faisant savoir que la consommation journalière du pain atteint 50 millions de baguettes, dont 10 millions gaspillées quotidiennement ».

Rédaction Web