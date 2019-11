Prix Assia Djebar : Installation du jury

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, M. Hassane RABEHI, a procédé aujourd'hui au siège du ministère de la Communication à l'installation du jury de la 5e édition du grand Prix « Assia Djebar du Roman 2019 », en présence du Président-Directeur général de l'Entreprise Nationale de Communication d'Édition et de Publicité (ANEP), M. Mounir Hmaidia, et du Directeur général de l'Entreprise Nationale des Arts Graphiques (ENAG), M. Hamidou Messaoudi », a indiqué un communiqué.

Le jury est composé de Mme Aicha Kassoul présidente du jury ; M. Hamid Bouhbib (membre) ; Mme Karima Mendili (membre) ; M. Kaci Djerbib (membre) et M. Ahmed Ouyed (membre) . Co-financé par l'ANEP et l'ENAG, le Grand Prix Assia Djebar du Roman 2019 récompense les meilleurs romans en langues arabe, tamazight et française et qui se distinguent particulièrement par leur originalité ou leur style. Ce prix vise également à encourager la production littéraire, l'émergence de nouveaux talents et la promotion de la culture Algérienne, dont Assia Djebbar est une icône incontestée, ajoute la même source.

Rédaction Web