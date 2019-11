Criminalité Un réseau national de trafic de drogues neutralisé à Chlef

L’opération a été exécutée par la brigade criminelle de la Police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Chlef, avec la saisie de plus de 50 kg de kif traité, a-t-on appris mercredi auprès de ce corps sécuritaire qui a mis un terme aux activités de ce réseau criminel. La même opération a permis l’arrestation de deux personnes, âgées de 25 et 35 ans, avec la saisie en leur possession de téléphones portables et d’un montant de 34.000 DA.Les suspects ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes

Rédaction Web