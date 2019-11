Hydrocarbures : le Sénégal veut développer la recherche pétrolière

Le Sénégal a lancé, à Cap Town, son premier appel d’offres international de douze licences libres de recherche pétrolière à la communauté des compagnies étrangères. Le Sénégal qui se soumet à cet exercice pour la première fois de son histoire, espère signer des licences avec les compagnies qui seront retenues en juillet 2020, selon le ministre de l’Energie et du Pétrole Mactar Cissé, cité par l’agence de presse sénégalaise. Pour l’attribution définitive des douze licences représentants des blocs situés en mer et en zone profonde (au moins 3000 m sous l’eau), le processus va prendre sept mois. La première phase qui a débuté mardi est une phase de promotion et de médiatisation qui prendra fin lors de la conférence sur le bassin MSGB (Mauritanie, Sénégal, Guinée et Bissau) prévue le 29 janvier prochain.

Rédaction Web