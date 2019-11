Les footballeuses australiennes seront payées comme les hommes

Les stars de l'équipe féminine australienne, les "Matildas", comme Sam Kerr et Ellie Carpenter, empocheront les mêmes sommes que les vedettes des "Socceroos", Aaron Mooy et Mat Ryan, en vertu d’un contrat annoncé par la Fédération australienne de football. Cette nouvelle convention collective constitue un pas de plus vers l'adoption des valeurs d'égalité, d'intégration et d'égalité des chances, a déclaré Chris Nikou, président de la FFA. Le capitaine de l'équipe nationale australienne, Mark Milligan, a estimé que les femmes avaient obtenu « ce qu'elles méritent ».

Rédaction Web