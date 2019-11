Algérie/Etats-Unis : la transformation du bois et du liège peut constituer un domaine de coopération

L’ambassadeur des Etats-Unis en Algérie, John Desrocher, a relevé mardi soir à Jijel que la transformation du bois et du liège peut constituer un domaine de coopération les Etats-Unis et l’Algérie. Le diplomate était sa visite à une usine privée de transformation du liège, située à la zone industrielle Ouled Salah de Taher à l’Est de Jijel. « L'Algérie ambitionne de diversifier son économie et l’investissement est un investissement de développement durable », a ajouté M. Desrocher. L’ambassadeur américain en Algérie s’est entretenu avec le wali de Jijel, Bachir Far des moyens et des opportunités d’investissement dans cette région du littoral algérien, forte d’un important potentiel touristique et économique.

Rédaction Web