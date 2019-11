Tizi-Ouzou : Les travailleurs de l’université réclament le versement de la prime de rendement

Le personnel administratif, technique et agents de service (ATS) de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO) ont entamé, mardi, une grève de trois jours pour réclamer le versement de la prime de rendement. Cet arrêt de travail initié par la coordination de l’UMMTO du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP) a été ponctué par un rassemblement des travailleurs devant le siège du rectorat. Les grévistes qui sont à leur deuxième action après la grève de deux jours observée les 22 et 23 octobre dernier, ont dénoncé le « blocage de la prime de rendement des quelques 1600 travailleurs de l’UMMTO, qui n’a pas été versée depuis un mois ». Contacté par l’APS pour recueillir sa version sur cette doléance des travailleurs grévistes, le recteur de l’UMMTO était injoignable par téléphone et il n’était pas dans son bureau.

Rédaction Web