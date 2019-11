Tourisme : Une cinquantaine de communications pour le colloque international d'Oran

Une cinquantaine de communications ont été enregistrées par les organisateurs du prochain colloque international sur « les technologies de l'information au service du tourisme de la ville d’Oran (CITI-Oran) », a indiqué mardi la coordinatrice de cet événement, Asma Bengueddache, cité par l’APS.

« La mise en place des meilleures pratiques de tourisme durable constitue l'objectif essentiel de ce colloque international, programmé pour la mi-décembre prochain », a précisé la coordinatrice à l'échéance de l'appel à manifestation d'intérêt.

La sélection des soumissions en perspective de leur présentation durant le colloque est prévue prochainement après examen par le comité scientifique, a-t-elle indiqué. L'événement sera axé sur quatre thématiques essentielles intitulées « Histoire et patrimoine culturel d'Oran », «Les services touristiques innovants », «L'image de la ville d'Oran via les outils de communication » et «Ecosystèmes et conservation de la biodiversité dans la région d’Oran ». Les prochains Jeux méditerranéens d'Oran 2021 (JM-2021) seront également abordés, lors du colloque, à travers un symposium et un concours des meilleures applications intégrant des technologies innovantes pour la promotion du tourisme durable, a-t-elle souligné.

Rédaction Web