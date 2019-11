Justice : Installation du nouveau commissaire d’état près le tribunal administratif d’Oran

Le nouveau Commissaire d’Etat près le tribunal administratif d’Oran, Amamra Ahmed, a été installé, mardi à Oran.

La cérémonie a été présidée par le Commissaire d’Etat auprès du Conseil d’Etat, Mohamed Bennacer, représentant le ministre de la justice et garde des sceaux, Belkacem Zeghmati. « Cette opération intervient conformément au dernier mouvement du corps des présidents de tribunaux administratifs et des commissaires d’Etat auprès de ces tribunaux administratifs », a souligné Mohamed Bennacer, dans son allocution, prononcée à cette cérémonie qui s’est déroulée en présence du wali d’Oran, des cadres du corps de la justice et d’élus. Le représentant du ministre de la justice a appelé « les présidents de tribunaux administratifs et les Commissaire d’Etat concernés à poursuivre leurs efforts matière de soutien des droits et des libertés, à appliquer la force de la loi, à rapprocher le citoyen des services judiciaires pour une amélioration permanente ».

Rédaction Web