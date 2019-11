Sécurité aérienne : Ouverture d'un séminaire sur « l'impact de l'utilisation des aéronefs sans pilotes »

Un séminaire international intitulé «l'impact de l'utilisation des aéronefs sans pilotes sur la sécurité aérienne », dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action des activités de coopération militaire multilatérale de l'Initiative « 5+5 Défense » pour l’exercice 2019, adopté par les ministres de la Défense des pays membres de l’Initiative, s'est ouvert mardi à Alger. Les travaux de ce séminaire qui se déroulent au Cercle national de l’Armée à Béni Messous , ont été présidés par le chef de la Division emploi-préparation du Commandement des Forces de défense aérienne du territoire., en présence des représentants des pays membres de l'Initiative « 5+5 Défense », des Commandements des Forces terrestres, aériennes, navales, et de la Gendarmerie nationale, des autorités civiles concernées à l’instar de la Direction de l'aviation civile et de la météorologie et l'établissement national de navigation aérienne relevant du ministère des Travaux publics et des Transports, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Rédaction Web