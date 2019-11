ORAN : Animaux errants, une problématique récurrente

Plus de 2.300 cas de morsures d'animaux (errants ou domestiques) ont été recensés dans la wilaya d'Oran depuis le début d'année en cours, ajoutant un décès par la rage humaine qui a été signalé, a indiqué la direction locale de la Santé, cité par l’APS.

Un total de 2.318 personnes ont été mordues par des animaux, notamment des chiens et des chats du début de l'année à fin septembre dernier (1.673 cas par des animaux errants et 645 par des animaux domestiques), selon la même source. Un décès provoqué par la rage humaine a été enregistré en juillet dernier. Il s'agit d'un enfant de 8 ans qui a été attaqué par un chien errant à Es-senia. Quatre autres personnes ont été également mordues, dont deux enfants dans cette attaque. Le coût global de la prise en charge des cas de morsures dans le cadre du programme de lutte contre la rage s'élève à près de 13.8 millions DA, a ajouté la même source. Les autorités locales sont appelées à doubler d'efforts en matière de capture des chiens errants et les maîtres d'animaux domestiques à coopérer avec les services vétérinaires œuvrant à vacciner un plus grand nombre ces animaux à titre préventif, a noté la même source.

Rédaction Web