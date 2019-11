France : Des quotas « annuels d'immigrés professionnels » à partir de 2020

La ministre française du Travail Muriel Pénicaud a confirmé mardi que des « quotas » ou «objectifs chiffrés » d'immigrés « professionnels » seront fixés chaque année, dès l'été prochain, pour que son pays « recrute » en fonction de ses besoins de travail. « C'est une approche nouvelle, un peu une approche qu’a le Canada et l'Australie, a-t-elle assuré « L'idée, c'est d'avoir des objectifs chiffrés, ou des quotas, c'est une question de sémantique », a-t-elle dit, à la veille d'annonces officielles sur l'immigration par le Premier ministre Edouard Philippe. Le chef du gouvernement français a présenté à plusieurs ministres et à des parlementaires de la majorité des mesures sur l'immigration, dont l'actualisation des filières en tension, datant de 2011.Les quotas seront mis en place l'été prochain.et l'immigré professionnel aura un visa de travail pour une durée et un travail déterminés.

Rédaction Web