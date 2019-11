Bechar : Départ d'une caravane d'aides aux familles rurales

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia, a donné, mardi à Bechar, le départ d’une caravane de solidarité et d’aides aux familles démunies des zones rurales de Guetrani et Boussir, dans la daïra frontalière de Béni-Ounif.L’opération s’inscrit au titre des actions de solidarité avec les familles dans le besoin d’aides matérielles, d’équipements médicaux, de produits alimentaires et de chauffage.a indiqué la ministre Plusieurs familles, dont une cinquantaine ciblée par une enquête sociale effectuée par la cellule de proximité de l’Agence nationale de développement social bénéficieront des aides et contributions.

Rédaction Web