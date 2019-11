Ouargla : Plus de 6.000 titres de livres attribués aux bibliothèques

Un lot de 6.083 titres de livres a été offert aux bibliothèques dans la wilaya d’Ouargla durant l’année en cours, dans le but de promouvoir la lecture publique, a-t-on appris auprès du secteur de la Culture. Ce don, constitué d’ouvrages de différentes langues, branches et disciplines, a été mis à la disposition de douze bibliothèques, dont dix bibliothèques urbaines de lecture publique, implantées à travers différentes communes, ainsi que la bibliothèque de la Maison de la culture Moufdi Zakaria et la bibliothèque principale de lecture publique Mohamed Tidjani au chef-lieu de wilaya. L’opération s’ajoute à l’attribution l’an dernier de 1.179 ouvrages à quatre bibliothèques de lecture publique

Rédaction Web