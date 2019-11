Terrorisme : deux bombes de confection artisanale détruites à Médéa et Ain Defla

Deux bombes de confection artisanales ont été détruites lundi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Médéa et Ain Defla, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Des détachements combinés de l'ANP ont aussi saisi, suite à des opérations menées distinctement à Oran, Jijel et Ghardaïa, 85 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé trois narcotrafiquants en possession de 33.460 comprimés psychotropes à Tébessa et Oum El Bouaghi.

A Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, 26 individus ont été interpellés et ont été saisis 20 groupes électrogènes, 14 marteaux piqueurs, ainsi que 2 camions et un téléphone satellitaire. La gendarmerie a arrêté deux personnes et saisi 62.988 unités de produits pyrotechniques à Tébessa, Biskra et El Oued. De même, deux fusils de fabrication artisanale ont été saisis à Batna.

Rédaction Web