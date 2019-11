Le lectorat en arabe prend le dessus sur le français

La synthèse d'un sondage sur le lectorat en Algérie, présentée dimanche au 24e Salon international du livre d'Alger (SILA 2019), a fait ressortir une hausse du lectorat en langues arabe et anglaise et un recul en langue française. Réalisé lors de la 23e session du SILA (2018) par l'établissement "IMMAR", fondé en 2001 à Alger, le sondage a révélé que les lecteurs en langue arabe "continuent à occuper la première place" et qu'ils s'intéressent "à divers thèmes et dans différents domaines". Le lectorat en langue française vient en deuxième place, suivi de la langue anglaise, puis amazigh. Quant aux types d'ouvrages, selon le même sondage, les œuvres littéraires sont les plus consultées par les personnes interrogées, suivies de livres scientifiques et techniques qui ont devancé les ouvrages religieux (classés à la troisième place lors du sondage de 2005). De surcroît, les livres électroniques sont plus consultés que les livres en papier, selon les avis de quelque 800 participants (hommes et femmes) à cette étude "restreinte" vu "le manque de temps", ont indiqué les responsables de ce sondage qui vise, ont-il poursuivi, à "comprendre le comportement du public du SILA et à l'interpréter en chiffres). Ce sondage "ne représente pas le taux global du lectorat en Algérie" mais seulement "celui du public du SILA", ont encore affirmé, faisant savoir que les résultats définitifs seraient publiés, par le commissariat du SILA, "plus tard". Créé par décret ministériel en 2009, le Centre national du livre (CNL) est officiellement habilité à mener des statistiques sur le marché du livre, or il demeure peu actif sur le terrain. Les activités du SILA 2019 se poursuivent jusqu'au 9 novembre courant.

Rédaction Web