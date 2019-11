Personnes handicapées : Versement de la nouvelle allocation avant la fin 2019

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a annoncé à El Bayadh que « le versement de la nouvelle allocation pour les personnes aux besoins spécifiques estimée à 10.000 DA débutera avant la fin de l'année en cours, précisant que « l'allocation augmentée par décision du Gouvernement de 4.000 à 10.000 DA sera versée avant la fin de l'année en cours avec effet rétroactif du 1er octobre 2019 », a indiqué Mme Eddalia lors d'un point de presse dimanche en marge de sa visite dans la wilaya. Plus de 334.000 handicapés à cent pour cent bénéficieront de cette allocation, notamment ceux âgés de moins de 18 ans et issus de familles sans revenus.

Rédaction Web