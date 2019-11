Santé : Près de 400 participants attendus au 9e Congrès international de pneumologie

Près de 400 participants prendront part au 9e congrès international de pneumologie prévu les 6 et 7 novembre prochains à Oran, ont indiqué lundi des organisateurs, cité par l’APS.

Cette manifestation scientifique, organisée par le service de pneumologie de l’établissement hospitalo-universitaire d’Oran en partenariat avec l'Association oranaise de santé respiratoire a pour thème « Les urgences en pneumologie » Ce congrès s’inscrit dans le cadre de la formation continue des médecins généralistes et résidents, en vue de leur permettre d’acquérir des nouvelles techniques et de mettre à jour leurs connaissances. Plus de 40 communications seront animées par des experts étrangers.

Rédaction Web