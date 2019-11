Mostaganem : Commémoration du 65e anniversaire de la mort du chahid Benabdelmalek Ramdane

La wilaya de Mostaganem a commémoré, le 65e anniversaire de la mort du chahid Benabdelmalek Ramdane (1928-1954), un des membres du « Groupe des 22 » qui ont planifié le déclenchement de la guerre de libération nationale. La cérémonie a été organisée dans la commune éponyme « Benabdelmalek Ramdane » en présence des autorités civiles et militaires, de membres de la famille révolutionnaire et de la famille du chahid et de citoyens. Elle a été marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs et le recueillement à la mémoire du chahid devant la stèle commémorative ainsi qu'une visite de l’abri où Benabdelmalek Ramdane qui s’était réuni avec des chefs de sections d’Ouilis (actuellement Abdelmalek Ramdane), de Bosquet (Hadjadj actuellement) et de Cassaigne (actuellement Sidi Ali) à la veille du déclenchement de la révolution du 1er novembre. Benabdelmalek Ramdane est tombé au champ d’honneur le 4 novembre 1954.

Rédaction Web