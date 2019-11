Septième édition du Salon Printpack à Alger : Plus de 260 exposants attendus

Plus de 260 exposants, représentants 24 pays, participeront à la 7e édition du Salon de l’impression et de l’emballage d'Alger « Printpack Alger », prévu du 9 au 11 mars 2020, a indiqué lundi à Alger, le directeur général par intérim de la Chambre algéro-allemande de commerce et d’industrie (AHK), Samir Boukhediche.

S’exprimant lors d’une rencontre d’information organisée par l’AHK Algérie, en collaboration avec les organisateurs du salon à savoir les sociétés allemandes, M. Boukhediche a affirmé que « l'industrie de l'impression et de l'emballage était en pleine expansion en Algérie », en raison du nombre croissant d'opérateurs qui y investissent, ainsi que le taux de croissance à deux chiffres qu'il enregistre ». L'industrie nationale de l'impression et de l'emballage repose, a-t-il dit, sur « la technologie allemande », ajoutant que « la plupart des unités sont dotées d'équipements allemands ». C'est pour cette raison que l'AHK Algérie, accorde une importance à ce salon dans la mesure où il constitue une aubaine pour renforcer le partenariat algéro-allemand dans ce domaine. Le salon d'Alger, a-t-il ajouté, représente une plateforme régionale et continentale « incontournable » pour les opérateurs économiques du secteur, expliquant que « la participation de la société Messe Dusseldorf, troisième spécialiste dans l’organisation d’évènements internationaux, en qualité de partenaire, est « la preuve de l’importance de ce salon sur le plan régional ».

Rédaction Web