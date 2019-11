Présidence : Le chef de l'Etat reçoit les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a reçu, lundi au siège de la présidence de la République, plusieurs ambassadeurs, qui lui ont remis leurs lettres de créance, en qualité de nouveaux ambassadeurs de leurs pays et instances agréées en Algérie.

En présence du chef de l'Etat et du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, l'ambassadeur coordonnateur résident des Activités opérationnelles du Système des Nations Unies pour le Développement, Eric Overvest, a salué, à cette occasion, « l'attachement, l'appui et le soutien de l'Algérie aux valeurs et principes de l'Organisation des Nations Unies (ONU) », avant de louer son rôle dans la résolution des conflits dans la région », et ce, a-t-il ajouté, « grâce à sa diplomatie très active ».

Rédaction Web