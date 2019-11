Un terroriste abattu dans la wilaya de Tipasa

Dans la localité de Djebel El Riacha, commune de Damous, wilaya de Tipasa (1re Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a abattu, le 03 novembre 2019, un terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type kalachnikov. « L'opération est toujours en cours », précise-t-on le MDN.

Lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la zone de Taghda, commune de Larbee, dans wilaya de Batna (5e RM), un détachement de l'ANP "a découvert et détruit treize casemates. Un terroriste a été abattu par les forces de l'ANP lors d'opérations précédentes. Les militaires ont aussi découvert 27 bombes de confection artisanale, des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et de couchage et divers objets.

Un autre détachement combiné a découvert près de Ménéa, dans la wilaya de Ghardaïa (4e RM), un pistolet mitrailleur de type kalachnikov.

D’autres détachements ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), deux individus et saisi quatre kilogrammes de dynamite, un kilogrammes et demi de TNT, 26 tubes d'allumage, six détonateurs, 30 mètres de mèche de détonation, ainsi qu'un camion, deux groupes électrogènes, sept marteaux piqueurs, un détecteur de métaux, 102 sacs de mélange de pierres et d'or brut et 3 200 litres de carburant destinés à la contrebande.

A Tlemcen (2e RM) et Béchar (3e RM), un narcotrafiquant a été arrêté, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Ouargla (4e RM) et Tébessa (5e RM), deux individu avec en leur possession 1.300 unités de différentes boissons et 440 comprimés psychotropes.