Trop de magistrats veulent travailler dans les grandes villes du nord, selon le ministère de la justice

Pour Abdelhafidh Djaarir, directeur des affaires juridiques du ministère de la Justice, qui est intervenu dimanche sur les ondes de la chaîne 3 de la Radio nationale, «il est d’usage que le ministère opère chaque année un mouvement, lequel est ordinaire», précisant que «le dernier mouvement a été préparé à la fin du mois d’août, mais après la convocation du corps électoral, il a été reporté». «Nous avons reçu cette année plus de 1.297 demandes de mutation qui ont été étudiées», a encore fait savoir l’invité de la Radio nationale, indiquant que «80% des magistrats voulaient travailler dans les grandes villes du Nord du pays, alors que d’autres étaient restés à leurs postes pendant plusieurs années, ce qui n’est pas normal». Il a ajouté : «Nous comprenons parfaitement la détresse dans laquelle se trouvent les magistrats, mais j’exhorte le SNM à être légaliste et à respecter les lois de la République.» Il regrette aussi que «des magistrats, garants de la législation et du respect des lois de la République, agissent de la sorte», tout en réitérant la «disponibilité du ministère de la Justice à les écouter et à régler leurs problèmes socioprofessionnels».

De son côté, le SNM s’est engagé hier à «assurer le service minimum, en application des décisions de son Conseil national, et partant, du souci des magistrats grévistes d’assumer leurs responsabilités vis-à-vis du citoyen et de la société et d’éviter les situations de détention arbitraire», indique le syndicat dans une note d’information reprise par l’agence APS.

Rédaction Web