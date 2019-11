Ghardaïa : plus de 170 nouveaux cas de cancer

Durant les huit premiers mois de l’année en cours dans la wilaya de Ghardaïa, au moins 173 nouveaux cas de cancer ont été recensés selon un bilan du service oncologie de l’hôpital Tirichine Brahim. Le nombre de cancéreux ne cesse d’augmenter depuis 2014 dans cette wilaya où il a été observé 278 cas, contre 335 cas en 2015, puis 427 cas en 2016 et 695 cas en 2017 avant de passer à 891 cas en 2018, a-t-on fait savoir.

Les hommes représentent 42% avec le cancer de la prostate, suivi du cancer du colon et du rectum ainsi que des poumons. Chez la femme, pour 58% des nouveaux cas, les cancers gynéco-mammaires prédominent, suivi de ceux de la tyroïde, du colon et du rectum, selon le même bilan arrêté à fin août 2019. Le taux de prévalence du cancer dans la wilaya de Ghardaïa varie entre 84 cas pour les hommes et 103 cas pour les femmes sur 100 000 personnes, a-t-on précisé. Plus de 1 093 séances de chimiothérapie ont été effectuées depuis le début de l’année, soit 140 séances mensuellement, au service d’oncologie de l’hôpital.

