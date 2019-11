Alger: Ouverture du Salon international de l'optique et de la lunetterie jeudi prochain

La 13e édition du Salon international de l'optique et de la lunetterie « SIOL'Alger » se tiendra du 7 au 9 novembre 2019, à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de la restauration de Ain Benaïn, avec la participation de près de 50 exposants.

« Notre ambition est de fournir la meilleure exposition et offrir aux professionnels de la filière l’espace pour mettre en valeur leur savoir-faire et leur compétence, de communiquer et de nous permettre de respecter notre engagement: celui d’assurer une qualité », indique dimanche dans un communiqué son organisateur, Rachid Hessas, directeur général de RH, et International communication. Cet espace promet à ses visiteurs « une véritable exposition des produits et articles de la filière de verres, de montures optiques, de lunettes solaires, de lentilles de contact, d’équipements de magasins d’optique, d’accessoires de lunettes et des porteurs de projets d’investissements », ajoute-t-il.

Rédaction Web