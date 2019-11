Ouverture de 9 nouveaux bureaux de poste à Alger

Neuf nouveaux bureaux de poste ont été ouverts, dernièrement, à travers plusieurs communes d'Alger, notamment au niveau des nouvelles citées, pour la promotion du service public postal et son rapprochement des citoyens, a indiqué, dimanche, un communiqué des services de la wilaya d'Alger.

Il s'agit de deux nouveaux bureaux de poste à Alger-centre, au niveau du marché Ali Mellah dans la commune de Sidi M'Hamed et de l'ancien centre régional de maintenance dans la commune de Belouizdad. Quatre autres bureaux ont été ouverts dans la région d'Alger-est, dont deux au niveau des cités El Djilali et Touileb dans la commune de Baraki, un dans la commune de Reghaia et un autre à la cité Zouaoui dans la commune de Sidi Moussa. Dans la région Alger-Ouest, trois bureaux de poste ont été ouverts dans la cité 1310 logements à Birtouta, la cité 300 logements à Rahmania et Ouled El Hadj dans la commune de Saoula, a ajouté la même source.

Rédaction Web