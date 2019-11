Grève des magistrats : Le ministère de la Justice réitère son appel au dialogue

Le directeur des Affaires judiciaires au ministère de la Justice, Abdelhafid Djarir, a réitéré l'appel du ministère au dialogue avec les magistrats en grève depuis une semaine, suite à l'appel du Syndicat national des magistrats. « Le dialogue reste ouvert entre le ministère de la Justice et le Syndicat, dont les revendications socioprofessionnelles et les doléances ont besoin d’être prises en charge », a affirmé M. Djarir à la Radio nationale. « Nous comprenons parfaitement la détresse dans laquelle se trouvent les magistrats, mais j’exhorte le SNM à être légaliste et à respecter les lois de la République », regrettant que «des magistrats agissent de la sorte», tout en réitérant la « disponibilité » du ministère de la Justice» à les écouter et à régler leurs problèmes socioprofessionnels ».

Rédaction Web