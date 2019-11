El-Oued : Plus de 260 cas d’hépatite virale enregistrés depuis janvier dernier

Deux cent soixante dix huit cas d’hépatite virale ont été enregistrés entre janvier et fin octobre de 2019 à travers la wilaya d’El-Oued, selon la direction locale de la santé et de la population. Il s’agit de 193 cas d’hépatite B, suivie de 70 cas d’hépatite A, puis 5 cas d’hépatite C, a précisé le chef de service de la prévention, Saïd Adouka, cité par l’APS.

Une hausse des cas de la maladie par rapport à la même période de l’année dernière, a relevé le même responsable. Selon M. Adouka, plus de 90% des cas ont été dépistés suite aux analyses exigées pour l’établissement d’actes de mariage et aux consultations médicales suivies d’analyses au niveau des établissements publics de santé de proximité. Dans le but de circonscrire la propagation de la maladie, les services de la santé effectuent annuellement un programme d’inspection consistant en des visites à caractère informatif au niveau des cliniques privées et publiques. Tous les établissements publics de santé de proximité ont été dotés en 2016 d’équipements modernes de stérilisation, accompagnés d’une instruction interdisant formellement l’utilisation des anciens équipements de stérilisation.

