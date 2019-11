Bechar : Concours des trois plus belles voix de la Saoura en décembre prochain

Un concours pour élire les trois plus belles voix dans différents modes de chants et musiques sera organisé du 23 au 26 décembre prochain à Bechar à l’initiative de la maison de la culture « Kadi Mohamed », a indiqué le responsable de cette structure culturelle, M. Amari Hamdani, cités par l’APS.

En effet, un casting pour les participants « sera organisé à cette manifestation du 13 au 15 novembre prochain », a précisé M.Amari. Les trois plus belles voix de ce concours, bénéficieront d’un enregistrement en studio d’un album de six chansons écrites par divers auteurs nationaux et mis en musique par le groupe « Saoura », dans le but de lancer la carrière artistique des lauréats de cette manifestation artistique. L’âge limite des participants au casting de ce concours « est fixé à 35 ans pour les participants attendus et estimés à une centaine de jeunes talents de toutes les communes de la wilaya », a fait savoir le même responsable.

