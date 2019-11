Célébration de l’anniversaire du 1er-Novembre 1954 par des orchestres algérien et russe

L'orchestre d'harmonie de la Garde républicaine algérienne et l'orchestre de l'Armée russe ont animé, samedi au Centre des conventions Mohamed Ben Ahmed (Oran), un concert musical, dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération nationale, devant un public nombreux.

A l'entame du concert, rehaussé par la présence du commandant de la 2e Région militaire, le général major Meftah Souab et du chef de la mission militaire russe en Algérie, le général Barzan Alexander, ainsi que d'officiers supérieurs, de responsables locaux, d'artistes et de citoyens, les deux troupes ont exécuté les hymnes nationaux algérien et russe, sous la conduite des maestros algérien, Abderrahmane Hemard et russes, Konstantin Petrovitch et Sergey Sakov.

Rédaction Web