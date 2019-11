Accidents de la route : 10 morts et 24 blessés en 24 heures

Dix personnes ont trouvé la mort et 24 autre sont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus lors des dernières 24 heures à travers le territoire national, indique dimanche un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bouira avec le décès de 3 personnes et des blessures à 4 autres suite a une collision entre un véhicule léger et un camion survenue sur la RN 8, commune de Dirrah, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile de la wilaya d'El-Bayadh sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à trois personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO émanant d'un chauffe-bain à l'intérieur de leur habitation, à la Cité frères Selaa commune d'El-Bayadh. Les services de la Protection civile sont également survenus à Mila suite à une explosion de gaz lors de travaux d'installation au niveau d’un immeuble dans la commune de Tadjenant, ayant causé des blessures à 2 personnes, traitées sur place puis transférées vers le centre de santé local. Les moyens de la Protection civile de la wilaya d'Ain Defla ont été aussi sollicités pour éteindre un incendie qui s'est déclaré à la commune d'El-Attaf, où cinq personnes incommodées par la fumée ont été traitées sur place puis transportées rapidement vers l’hôpital local.

Rédaction Web