Des sportifs blessés dans un accident à Ouedi Djemaa (Relizane)

Quatorze personnes ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans la commune de Ouedi Djemaa (15 km à l'est de Relizane), selon le chargé de communication des services de la protection civile de la dite wilaya. Au niveau de la route nationale N 4 dans la zone dite ''Ezzaouia" un bus transportant des sportifs s'est renversé percutant un poteau électrique. L'âge des blessés légers varie entre 19 et 67 ans. Un blessé grave a été transféré à l'entreprise publique hospitalière Mohamed-Boudiaf de Relizane. De son côté, la gendarmerie nationale a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident, indique l’APS.

D’autre part, une femme a été grièvement blessée après avoir été percutée samedi par une voiture touristique sur la route N 19 reliant les communes Amari et Larjem (Tissemsilt), selon la protection civile. La victime voulait traverser au niveau du Douar Etouadjnia (commune de Amari) , son lieu de résidence, lorsqu' elle a été percutée par un véhicule lui causant des blessures graves au niveau du crâne. Le conducteur du véhicule était en état de choc, selon les mêmes services. La gendarmerie nationale a ouvert une enquête.

Rédaction Web