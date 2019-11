Ouargla : 2e édition des courses de méharis

Prés de 200 concurrents ont pris part à la 2e édition des Courses de méharis d’Ouargla, clôturées vendredi. Les participants à cette manifestation, coïncidant avec les festivités du 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er-Novembre-1954, sont issus de différentes régions dont Tamanrasset, Illizi, El-Ménéa et Ouargla et de pays voisins (Tunisie, Libye, Niger et Mali), a indiqué, Ayat Allah Benmansour, président du club Rimel de courses de méharis (partie organisatrice), basé dans la commune de Ain El-Beïda (Ouargla). Au programme de cet évènement, une course dédiée aux Hachyane (jeunes méharis) sur un parcours de 10 km et le challenge El-Sayf Edhahabi (l’épée d’or) qui s’est déroulé sur une distance de 15 km au niveau du parcours de Krima, dans la commune de Rouissat, en plus d’une course sur diverses distances dans la zone d’El-Bekrate, jouxtant l’intersection Ouargla/Hassi Messaoud/Touggourt, a-t-il précisé. Organisé en collaboration avec la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya d’Ouargla et le concours d’entrepreneurs locaux.