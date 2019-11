Salon algérien des langues : L’Ukraine participe pour la première fois

Plus de 35 écoles de langues, dont quinze étrangères ,prennent part au 2e Salon algérien des langues et des séjours linguistiques, ouvert samedi au Palais de la culture Moufdi-Zakaria à Alger.

Le salon s'adresse à toute personne «désirant perfectionner, apprendre et découvrir les langues étrangères ainsi que de nouvelles cultures », expliquent les organisateurs. Les écoles participant à cet évènement, qui dure deux jours, proposeront aux visiteurs leurs « programmes et offres, dont des tests de niveau et une vingtaine de conférences et ateliers thématiques », selon les explications de Fares Temmache, co-fondateur du salon. Les établissements étrangers d'apprentissage des langues qui prennent par à cet événement viennent d' Angleterre, de Chine, de Turquie, de Malte, de Malaisie, des Etats-Unis, et pour la première fois d'Ukraine . L'idée de créer un salon des langues est venue pour « regrouper dans un même espace un maximum d'établissements d'apprentissage de langues afin d’orienter les personnes désirant apprendre une langue et donner l'occasion aussi aux écoles nouvellement créées de présenter leurs offres et programmes a indiqué M. Temmache.

Rédaction Web