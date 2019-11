Salon de la créativité féminine à Ouargla : Des chefs-d’œuvre traditionnels à l’affiche

Une panoplie de produits et articles reflétant le savoir-faire et la dextérité féminine est exposée au salon de la créativité féminine qui se poursuit à la maison de la culture Moufdi Zakaria de Ouargla, à l’initiative du commissariat du festival culturel local des arts et cultures populaires.

« Cette manifestation constitue une vitrine pour écouler les produits et un espace idoine pour échanger les expériences en artisanat, notamment le tissage et la couture traditionnels », ont indiqué des femmes-artisanes, cités par l’APS. Coïncidant avec la célébration du 65è anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er Novembre 1954, ce salon (31 octobre-3 novembre) a regroupé plus d’une quinzaine de femmes-artisanes versées dans différentes disciplines de l’artisanat, dont la décoration en papier (guirlandes), la couture, la vannerie, le dessin sur étoffe et la broderie traditionnelle, selon les organisateurs.

Rédaction Web