M’sila : Nouvelle agence d’Algérie Télécom

Une nouvelle agence commerciale de l’opérateur public Algérie Télécom a été ouverte, samedi à Ain El Melh (120 km au sud ouest de M’sila), a annoncé, le chargé de la communication de cette entreprise, Abdelhakim Baadji cité par l’APS.

Cette agence offrira les services de la téléphonie et de l’internet au profit des habitants de la commune de Ain El Melh et veillera à fournir un service de qualité dans le cadre du rapprochement des structures d’Algérie Télécom des citoyens . La nouvelle agence est dotée de « moyens humains et matériels garantissant un service de qualité », à noté M.Baadji, ajoutant que «le réseau d’Algérie Télécom dans la commune de Ain El Melh a basculé depuis plus d’une année vers la fibre optique ». Les agences commerciales d’Algérie-Télécom existant dans la wilaya de M’sila offrent des services à 54000 abonnés , a-t-il conclu.

Rédaction Web