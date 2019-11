SILA : Programme de la 4eme journée

Le stand du pays invité d’honneur, « le Sénégal » programme au niveau du pavillon C1, deux rencontres. Ainsi de 14h30 à 15h30, il est prévu « une lecture d’extraits de textes et échanges » avec Hamidou Sall et de 16h à 18h une conférence baptisée « L’idéal panafricain : quel langage parlait-on entre Alger et Dakar ? » avec Pr. Hamadou Fall. Cette rencontre sera animée par le modérateur Dr Abdoulaye Diallo.

Au niveau de la Salle SILA, l’ENAG programme une conférence de 11h-12h30 avec Waciny Laaredj. De 14h-15h30 une autre conférence Estrade : Elaine Mokhtefi (USA-Algérie) : Cinquantenaire du Festival Panafricain d’Alger. Née en 1928 à New York, elle a très tôt milité contre le racisme et le colonialisme.

Une autre rencontre se tiendra de 16h-18h sur « Le livre à la croisée des chemins » : Elaboré sur la base du sondage effectué l’an dernier auprès des visiteurs du SILA et dont les grandes lignes seront présentées par Mr Rachid Sadi, DGA de l’Institut Immar Algérie, une réflexion sur le livre en Algérie ainsi que sur le Salon International du Livre d’Alger. Au niveau du stand Esprit Panaf, une rencontre est prévue sur « L’Algérie de la préhistoire : nos lointains ancêtres » à 14h.

A 16h une rencontre baptisée « Récits de fouilles : techniques et passions ».

S’agissant du pavillon Ahaggar, ce dernier a dédié son espace aux enfants. A cet effet, de 11h-18h, des ateliers de lecture pour adultes sur tablette et un atelier de coloriage. 11h-14h deux concours de dessin et de lecture au profit des bambins seront lancés. Alors que de 14h à18h sera réservée à un espace de narration et exposition des livres.

Par ailleurs, des ventes-dédicaces seront au menu de cette quatrième journée. A cet effet, Amin Zaoui dédicacera son livre intitulé « L’Enfant de l’œuf » à 15h au même timing que l’écrivain norvégien Halfdan W. Freihow pour son livre « Cher Gabriel ».

A 17h, Elaine Mokhtefi signera son livre « Alger, capitale de la révolution : de Fanon aux Black Panthers ».

Au niveau du stand des éditions Casbah, trois dédicaces seront au programme à 15h, il s’agit de Colonel Mahmoud Smail Mellaoui pour son livre « Mes épreuves du feu », Daho Tabti : « La dernière enquête » et Lynda Chouiten « Une valse ».

A 14h Chihab Editions donne rendez-vous pour une vente-dédicace, Djilali Leghima « Le combat révolutionnaire de l’émigration » et Aicha Bouabassi « Oasis ».

D’autre part, les éditions Dalimen ouvre son espace aux fidèles pour une séance de signature avec les auteurs : Catherine Pinoteau (du 31 octobre au 09 novembre 2019) : « Et la mer effacera » ; Kamel Bouchama : « Affaires étranges » ; Makhlouf Azib : « Le désordre agricole – échec et défi du secteur (du 1er au 4 novembre 2019) » ; Rabia Djelti : « Le fou de Marilyne », Dalila Hannouche : « Révèle-moi ton secret » et Sadia Tabti : Tassaadit la potière et Tassaadite la bijoutière.

