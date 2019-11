Football : après sa blessure, Adam Ounas encore improbable en équipe nationale

L'international algérien Adam Ounas, éloigné des terrains depuis plus d'un mois à cause d'une blessure au genou, devrait effectuer son retour dans le groupe la semaine prochaine, a révélé ce vendredi l'entraineur de l'OGC Nice. « Ounas s'est entraîné ce matin en solo après son retour de blessure. Il ne jouera pas la rencontre de demain contre Reims mais son retour officiel avec le groupe pourrait être lors de la journée d'après face à Bordeaux le 8 novembre prochain » a déclaré Patrick Vieira en conférence de presse. Ounas s'était blessé le 24 septembre dernier, lors de la défaite dans le derby de la côte d'Azur contre l'AS Monaco. Le joueur algérien avait subi début octobre dernier une petite intervention au niveau du genou. Le champion d'Afrique avait manqué les deux derniers matchs de l'équipe nationale algérienne en octobre contre la République Démocratique du Congo et à Lille face à la Colombie. Sa convocation pour les deux prochains matchs des Verts contre respectivement la Zambie le 14 novembre à Blida et le Botswana le 18 du même mois à Gaborone, est improbable.

Rédaction Web