Le DGSN insiste sur la garantie du bon déroulement de l'élection présidentielle

Pour l'élection présidentielle, prévue le 12 décembre prochain, le Directeur général de la Sûreté nationale Khelifa Ounissi, a appelé les éléments de la police à « redoubler d'efforts pour faire face à toutes formes de criminalité, notamment les menaces d'atteinte à l'ordre public ou toute autre activité criminelle susceptibles d'entraver le bon déroulement de cette échéance importante et cruciale ». Supervisant une rencontre d'orientation, organisée à l'Ecole supérieure de police (ESP) Ali Tounsi (Alger), au profit des cadres et personnels de police des différents services opérationnels relevant des régions centre et sud, M. Ounissi a mis en avant « le niveau élevé » atteint par la Police algérienne, « en termes de ressources humaines hautement qualifiées, de formation moderne et de moyens développés », « en vue d'être au service du citoyen et assurer sa sécurité et celle de ses biens ». A cette occasion, le DGSN a supervisé la cérémonie de remise des décisions d'affectation de logements de la formule AADL au profit de 270 fonctionnaires de police, ayant-droits et retraités de la police, en présence du secrétaire général de la wilaya d’Alger.

Rédaction Web