Djelfa : saisie d’une importante quantité de viandes blanches avariée

Des contrôles de routine se déroulent à travers le territoire de la wilaya afin de lutter contre toute menace à la santé publique.

Deux quintaux et 31 kg de viandes blanches impropres à la consommation ont été saisies par les éléments de la brigade de la police générale et de la réglementation à la sûreté de daïra de Sidi Laadjal (135 Km au nord de Djelfa), a appris l’APS vendredi. « L'opération a été rendue possible suite à un contrôle effectué par les éléments de police au niveau du marché hebdomadaire de la ville où la marchandise saisie était exposée par deux personnes de 21 et 42 ans », a indiqué le commissaire de police Faitas Saad. Contrôlée par le médecin vétérinaire relevant du service de santé et d'hygiène de la commune de Sidi Laadjal, la quantité saisie a été détruite et un dossier judiciaire a été établi à l'encontre des contrevenants.

Rédaction Web