Prévision d'attribution de logements à Tizi-Ouzou

Dix mille logements, tout segment confondus, seront attribués en 2020 dans la wilaya de Tizi Ouzou, a annoncévendredi le wali Mahmoud Djamaa en marge des festivités de célébration du 65e anniversaire du 1er-Novembre. Sur les 10.000 unités, plus de la moitié, soit 6.500, sont des logements publics locatifs (LPL) appelés communément logements sociaux, 3.000 autres unités ont été réalisés dans le cadre du programme AADL et 500 habitations des formules logements publics aidés (LPA) et logements publics promotionnels (LPP), a-t-il précisé. Le chef de l'exécutif local a également annoncé la répartition, dès l'année prochaine, d'un quota de 3.000 aides à l'habitat rural.

Rédaction Web