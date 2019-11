APN : Reprise des plénières le 5 novembre prochain

L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra ses séances plénières, le 5 novembre prochain, a indiqué, mercredi, un communiqué de l'Assemblée. « Le bureau de l'APN a tenu, mercredi, une réunion présidée par Slimane Chenine, au terme de laquelle l'agenda des travaux de l'Assemblée pour la prochaine période a été arrêté et la reprise des séances plénières décidée, à partir de mardi, le 5 novembre prochain», a précisé le communiqué. Le bureau de l'Assemblée s'est enquis de l'avis de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés concernant les déclarations de nouveaux députés portant sur les cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire, a procédé à l'examen de la situation d'un nouveau député n'ayant pas déclaré les cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire, puis au transfert de la déclaration d'un nouveau député concernant le même cas à la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, lit-on dans le même communiqué. Le bureau a, enfin, clôturé les travaux de sa réunion par l'examen du budget de l'APN pour l'exercice 2020, conclut la même source.