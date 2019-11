Adrar : Découverte d’une cache d’armes

Un détachement de l’ANP a découvert, le 30 octobre, une cache contenant deux fusils mitrailleurs lourds, un pistolet-mitrailleur, trois fusils à répétition et un fusil, trois fusils semi-automatiques, un fusil de chasse, six canons pour lance-missiles, deux canons pour mitrailleurs lourds, trois roquettes missiles, douze obus de mortier, ainsi que 1.060 balles, 576 amorces et un chargeur pour pistolet-mitrailleur.