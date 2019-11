Réunion sur la sécurité alimentaire : Une délégation du Conseil de la nation à Rabat

Une délégation du Conseil de la nation participe, depuis mercredi, aux travaux de la Conférence internationale sur les parlements et les enjeux de la sécurité alimentaire, ainsi qu'à la première réunion du Réseau parlementaire pour la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde arabe qui se tient à Rabat. L'ordre du jour comporte des thématiques autour du rôle des réseaux parlementaires dans la réalisation du 2e ODD, les conflits et l'absence de sécurité alimentaire, les changements climatiques et la sécurité alimentaire, outre la présentation d'expériences internationales des réseaux parlementaires concernant cette question. Les travaux de la conférence et de la réunion, qui prennent fin vendredi, sont organisés par l'Association des Sénats, Choura et Conseils équivalents d'Afrique et du monde arabe, en collaboration avec la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc et la participation de la FAO. Composée de quatre sénateurs, la délégation du Conseil de la nation est présidée par M. Mohamed Boubteima, vice-président de la chambre haute du parlement.