Au terme de sa mission en Algérie : l’ambassadeur de cuba, reçue par m. Rabehi

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a reçu, jeudi à Alger, l'ambassadeure de la République de Cuba, Mme Clara Marguerita Pulido Escandell, dont la mission a pris fin en Algérie. La diplomate a exprimé sa «satisfaction de l'état des relations bilatérales dans tous les domaines et de la constance de la coopération culturelle» entre l'Algérie et le Cuba. Pour sa part, Hassan Rabehi a salué les «acquis de la coopération entre les deux pays», en réitérant la volonté de les «promouvoir davantage» et de les «élargir à d'autres domaines», notamment ceux de la formation, de l'enseignement et des sports.