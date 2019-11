ANCIENNE GLOIRE DU FOOTBALL : Solidarité avec Abdelhamid Bouras

L’association sportive Radieuse, présidée par Chafi Kada, et les anciens sportifs Belloumi, Salhi, Megharia, Hansal et Zorgane, se sont rendus à Sidi Meghiche, à Skikda, pour soutenir l’ancien footballeur international des années 1980, Abdelhamid Bouras, gravement malade à la suite d’un AVC. Rappelons que Bouras avait évolué au sein des grands clubs, l’USMA, le CSC, le GCM et l’USMAB, et qu’il a toujours joui de la confiance des entraîneurs de l’équipe nationale, Khalef, Saâdane et Zouba. C’est pourquoi la Radieuse, qui lui a rendu hommage et octroyé un soutien financier, a contacté le ministre de la Santé sur la gravité du cas de Bouras, lequel a été hospitalisé à l’hôpital de Constantine. Pour leur part, les autorités locales de Skikda vont prendre en charge une partie des problèmes matériels de Bouras Abdelhamid, afin qu’il puisse subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. L’épouse de Bouras, très émue, a remercié le ministre de la Santé, l’association Radieuse et les autorités locales, pour ce grand geste de soutien.